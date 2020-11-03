Ghezzal, Beşiktaş'ta fark yaratıyor

Beşiktaş'ta transferin son gününde kadroya katılan sağ kanat Rachid Ghezzal'in performansı beğeni kazandı

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Ghezzal, Beşiktaş'ta fark yaratıyor
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03 Kasım 2020 09:49
Siyah-Beyazlılar'da transferin son gününde kadroya katılan sağ kanat Rachid Ghezzal'in performansı, yüzleri güldürdü.

Cezayirli futbolcunun antrenman eksiği olmasına karşın Yeni Malatyaspor maçında üst seviyede oynaması bu bölgedeki eksiğin giderildiğini gösterdi. Larin'in golünde asist yapan Ghezzal, sağ bek hattında forma giyen Valentin Rosier'le birlikte iyi bir ikili oluşturdu. Teknik direktör Sergen Yalçın'ın, aynı verimi alamadığı sol koridor için de çözüm arayışında olduğu bildirildi.

Öte yandan Kartal'ın yeni kanat oyuncusu Ghezzal, bugün saat 14.00'te Nevzat Demir Tesisleri'nde basın mensuplarına açıklamalarda bulunacak.



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