Ghezzal'a Sivas deplasmanında özel görev!

Beşiktaş Teknik Direktörü Önder Karaveli, Cezayirli yıldız isim Rachid Ghezzal ile yaptığı görüşmede, "Şut atmaktan çekinme, geçen sezonki gibi oyna" dediği öğrenildi.

Haber; Türkiye, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Ghezzal'a Sivas deplasmanında özel görev!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Şubat 2022 11:38
Beşiktaş'ta bugün oynanacak Sivasspor maçına büyük önem veriliyor. Son haftalarda takım savunmasını oturtan ancak hücumda sıkıntı yaşayan siyah beyazlıları bu dertten Rachid Ghezzal'ın kurtarması bekleniyor. Teknik direktör Önder Karaveli, Cezayirli yıldızla bir görüşme gerçekleştirdi. Geçen sezon ligde skora en çok etki eden orta saha oyuncusu olan 29 yaşındaki oyuncudan sahada becerilerini yeniden göstermesi istendi.

Önder Hoca'nın Ghezzal ile yaptığı görüşmede "Hücuma top taşıma konusunda çok iyisin. Paslarının gole dönüşmemesi sadece şanssızlık. Oyunu kanattan sen kuracaksın. Gizli 10 numaramız sensin. Senden daha çok şut çekmeni istiyorum. Kaleyi gördüğün yerden vur" dediği öğrenildi. 

LARIN YİNE YOK
Siyah beyazlılar dün yaptığı son idmanın ardından Sivas'a giderek kampa girdi. Beşiktaş'ta sözleşmesini henüz uzatmayan Cyle Larin son iki maçta olduğu gibi kadroda yer almadı. Sakatlıkları devam eden Rıdvan, Pjanic, Oğuzhan ve N'Koudou da Sivasspor karşısında forma giyemeyecek.



Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.