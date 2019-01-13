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Gheorghe Popescu: ''Başka Fatih Terim yok...''

Galatasaray'ın unutulmaz futbolcularından Gheorghe Popescu, teknik direktör Fatih Terim hakkında övgü dolu sözler kullandı.

Kaynak: Sporx.com
Gheorghe Popescu: ''Başka Fatih Terim yok...''
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13 Ocak 2019 16:32
Galatasaray'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gheorghe Popescu, beIN Sports Haber kanalına verdiği röportajda Galatasaray için şampiyonluğun en büyük favorisi sözlerini kullandı.

Romanyalı eski futbolcu, ''Fatih hoca gibi bir teknik direktörü Galatasaray bulamaz. Geçen sezon zor durumda Galatasaray'a geldi ve şampiyon yaptı. Her sezon şampiyon olacak değil. Öyle olsa diğer kulüplerin kapısını kapatmak lazım. Galatasaray, yine şampiyonluğun en büyük favorisi çünkü diğer takımlarda böyle bir hoca yok.'' şeklinde konuştu.

Sarı kırmızılı takımın genç defans oyuncusu Ozan Kabak hakkında da konuşan Popescu, ''Ozan Kabak iyi bir oyuncu ama zamana ve gelişime ihtiyacı var. Daha da iyi olacaktır.'' dedi.

''FATİH HOCA, PENALTI ATAR MISIN DEDİ VE...''

2000 yılında UEFA Kupası'nı Galatasaray'a getiren penaltı vuruşunu da yorumlayan Romanyalı isim, ''Penaltı atışlarında ilk 3 oyuncu seçilmişti. Fatih hoca bana penaltı atmak ister misin diye sordu. Ben de gerekirse atarım dedim. Büyük tecrübeye sahip olan oyuncular bu sorumluluğu üstlenebilir. Ben de attım ve kupa geldi.'' ifadelerini kullandı.

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