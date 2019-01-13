Gheorghe Popescu: ''Başka Fatih Terim yok...''

'ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan, beIN Sports Haber kanalına verdiği röportajda Galatasaray için şampiyonluğun en büyük favorisi sözlerini kullandı.Romanyalı eski futbolcu, ''Geçen sezon zor durumda Galatasaray'a geldi ve şampiyon yaptı. Her sezon şampiyon olacak değil. Öyle olsa diğer kulüplerin kapısını kapatmak lazım.'' şeklinde konuştu.Sarı kırmızılı takımın genç defans oyuncusu Ozan Kabak hakkında da konuşan Popescu, ''Ozan Kabak iyi bir oyuncu ama zamana ve gelişime ihtiyacı var. Daha da iyi olacaktır.'' dedi.2000 yılında UEFA Kupası'nı Galatasaray'a getiren penaltı vuruşunu da yorumlayan Romanyalı isim, ''Penaltı atışlarında ilk 3 oyuncu seçilmişti. Fatih hoca bana penaltı atmak ister misin diye sordu. Ben de gerekirse atarım dedim. Büyük tecrübeye sahip olan oyuncular bu sorumluluğu üstlenebilir. Ben de attım ve kupa geldi.'' ifadelerini kullandı.