Gheorghe Hagi: 'Ianis, Galatasaray maçında iyi oynadı'

"IANIS, G.SARAY'A KARŞI İYİYDİ"

"IANIS, ZIDANE'A BENZİYOR"

"KORONAVİRÜS ÇOK ETKİLEDİ"

"TEKLİF ALDIM AMA ZAMANI VAR"

Galatasaray'ın efsane isimlerinden, koronavirüs salgını, teknik adamlık planlaması ve oğlu Ianis Hagi hakkında açıklamalarda bulundu."Oğlun Ianis Hagi'nin Genk'ten Rangers'a transferi sırasında ona tavsiyede bulundun mu? Steven Gerrard'ın bu transferde rolü nedir?" sorusunu yanıtlayan Gheorghe Hagi, "" dedi.Gheorghe Hagi ayrıca "Ianis, benden farklı, en başta o iki ayağını kullanabiliyor. Oyun tarzı, Gheorghe Hagi'den çok Zinedine Zidane'a benziyor. Ama sorun değil, bununla yaşayabilirim." ifadelerini kullandı.Koronavirüsün futbola olan etkisiyle ilgili konuşan Gheorghe Hagi "Koronavirüs sadece futbolu değil tüm dünyayı altüst etti. Bir yıl önce hayal bile edemediğimiz bu gerçeklere alışmamız ve birkaç ay içinde normale dönebilmemiz için dua etmemiz gerekiyor. Taraftar olmadan oynamak zor." dedi.Teknik direktörlüğe ara vermesi ve ne zaman geri döneceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan 55 yaşındaki Rumen efsane, "Doğru zaman geldiğinde teknik direktör olarak hayatıma devam edeceğim. Bir teknik direktör olarak çalışmak için oldukça ilginç teklifler aldım ama şu an antrenörlükten uzak durmak istiyorum." diye konuştu.