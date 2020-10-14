Gheorghe Hagi: 'Ianis, Galatasaray maçında iyi oynadı'

Galatasaray'ın efsane isimlerinden Gheorghe Hagi, koronavirüs salgını, teknik adamlık planlaması ve oğlu Ianis Hagi hakkında açıklamalarda bulundu.
"IANIS, G.SARAY'A KARŞI İYİYDİ"
"Oğlun Ianis Hagi'nin Genk'ten Rangers'a transferi sırasında ona tavsiyede bulundun mu? Steven Gerrard'ın bu transferde rolü nedir?" sorusunu yanıtlayan Gheorghe Hagi, "Tabii ki oğlumla bu tür konuları tartışıyorum. Bu transferin gerçekleşmesinde hem kulübün itibarı hem de Steven Gerrard ve asistanı Gary McAllister'ın Ianis'i istemesi etkili oldu. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde eski kulübüm Galatasaray'a karşı oynadığı maçta iyi bir oyun ortaya koydu. Ve sezon için iyi işler yapabileceğini gösterdi. Ayrıca o akşam sahada İstanbul doğumlu olan tek futbolcuydu." dedi.
"IANIS, ZIDANE'A BENZİYOR"
Gheorghe Hagi ayrıca "Ianis, benden farklı, en başta o iki ayağını kullanabiliyor. Oyun tarzı, Gheorghe Hagi'den çok Zinedine Zidane'a benziyor. Ama sorun değil, bununla yaşayabilirim." ifadelerini kullandı.
"KORONAVİRÜS ÇOK ETKİLEDİ"
Koronavirüsün futbola olan etkisiyle ilgili konuşan Gheorghe Hagi "Koronavirüs sadece futbolu değil tüm dünyayı altüst etti. Bir yıl önce hayal bile edemediğimiz bu gerçeklere alışmamız ve birkaç ay içinde normale dönebilmemiz için dua etmemiz gerekiyor. Taraftar olmadan oynamak zor." dedi.
"TEKLİF ALDIM AMA ZAMANI VAR"
Teknik direktörlüğe ara vermesi ve ne zaman geri döneceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan 55 yaşındaki Rumen efsane, "Doğru zaman geldiğinde teknik direktör olarak hayatıma devam edeceğim. Bir teknik direktör olarak çalışmak için oldukça ilginç teklifler aldım ama şu an antrenörlükten uzak durmak istiyorum." diye konuştu.
"IANIS, G.SARAY'A KARŞI İYİYDİ"
"Oğlun Ianis Hagi'nin Genk'ten Rangers'a transferi sırasında ona tavsiyede bulundun mu? Steven Gerrard'ın bu transferde rolü nedir?" sorusunu yanıtlayan Gheorghe Hagi, "Tabii ki oğlumla bu tür konuları tartışıyorum. Bu transferin gerçekleşmesinde hem kulübün itibarı hem de Steven Gerrard ve asistanı Gary McAllister'ın Ianis'i istemesi etkili oldu. UEFA Avrupa Ligi elemelerinde eski kulübüm Galatasaray'a karşı oynadığı maçta iyi bir oyun ortaya koydu. Ve sezon için iyi işler yapabileceğini gösterdi. Ayrıca o akşam sahada İstanbul doğumlu olan tek futbolcuydu." dedi.
"IANIS, ZIDANE'A BENZİYOR"
Gheorghe Hagi ayrıca "Ianis, benden farklı, en başta o iki ayağını kullanabiliyor. Oyun tarzı, Gheorghe Hagi'den çok Zinedine Zidane'a benziyor. Ama sorun değil, bununla yaşayabilirim." ifadelerini kullandı.
"KORONAVİRÜS ÇOK ETKİLEDİ"
Koronavirüsün futbola olan etkisiyle ilgili konuşan Gheorghe Hagi "Koronavirüs sadece futbolu değil tüm dünyayı altüst etti. Bir yıl önce hayal bile edemediğimiz bu gerçeklere alışmamız ve birkaç ay içinde normale dönebilmemiz için dua etmemiz gerekiyor. Taraftar olmadan oynamak zor." dedi.
"TEKLİF ALDIM AMA ZAMANI VAR"
Teknik direktörlüğe ara vermesi ve ne zaman geri döneceğiyle ilgili soruyu yanıtlayan 55 yaşındaki Rumen efsane, "Doğru zaman geldiğinde teknik direktör olarak hayatıma devam edeceğim. Bir teknik direktör olarak çalışmak için oldukça ilginç teklifler aldım ama şu an antrenörlükten uzak durmak istiyorum." diye konuştu.