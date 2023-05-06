Geyikkoşan'ın başpehlivanı Tanju Gemici oldu

Samsun'da, Alaçam Belediyesi tarafından organize edilen Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde başpehlivanlığı Tanju Gemici kazandı.



Bu yıl 630'uncusu yapılan Geyikkoşan Hıdırellez Şenlikleri ve Yağlı Pehlivan Güreşleri'ne 600 civarında güreşçi katıldı.



Türkiye'nin farklı illerinden 20 başpehivanın mücadele ettiği müsabakaları sonunda Tanju Gemici birinci, Mustafa Arslan ikinci, Recep Taslak da üçüncü oldu. Güreş ağalığını ise 755 bin lira ile iş insanı İbrahim Deniz kazandı.



Alaçam Belediye Başkanı İlyas Acar, 600 yıllık geleneği yaşatmaya devam ettiklerini dile getirerek, "Geyikkoşan güreşlerine katılım çok yoğundu. Her yıl bir kat daha üzerine katarak güreşlerimizi yapmak için gayret gösteriyoruz. Güreşlerin yapılmasında emeği geçen, katkı sunan herkese teşekkür ederim." dedi.





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