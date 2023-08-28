Getafe, tek golle kazandı!

İspanya La Liga'da Getafe, sahasında Deportivo Alaves'i 1-0 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; Imago
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Getafe, tek golle kazandı!
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28 Ağustos 2023 22:40
İspanya La Liga'nın 3. haftasında Getafe, sahasında Deportivo Alaves ile karşı karşıya geldi. Getafe, mücadeleden 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Karşılaşmada Getafe'ye galibiyeti getiren golü 84. dakikada penaltıdan Borja Mayoral attı.

Getafe'de sakatlığı bulunan milli futbolcumuz Enes Ünal maç kadrosunda yer almadı.

Bu sonucun ardından Getafe, ligde ilk galibiyetini aldı ve 4 puana yükseldi. Alaves ise 3 puanda kaldı.

Getafe, ligin bir sonraki haftasında Real Madrid deplasmanına gidecek. Alaves, sahasında Valencia'yı ağırlayacak.

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