Getafe ile Villarreal puanları paylaştı: 0-0

İspanya La Liga'nın 3. haftasında Quique Sanchez Flores'in ekibi Getafe ile Unai Emery'nin yönetimindeki Villarreal karşı karşıya geldi.



Alfonso Perez Stadyumu'nda oynanan mücadelede gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 0-0 sona erdi. Getafe'de forma giyen milli futbolcu Enes Ünal, ilk 11'de başladığı mücadelede 90. dakikada yerini Jaime Mata'ya bıraktı.



Bu sonuçla beraber Getafe sezonun ilk puanını alırken, Villarreal puanını 7'ye yükseltti. Ligin bir sonraki haftasında Getafe deplasmanda Valencia ile karşılaşırken, Villarreal evinde Elche'yi konuk edecek.

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