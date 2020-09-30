Getafe farklı kazandı, Enes tribünde kaldı

Getafe evinde Betis'i 3-0 mağlup ederken, Enes Ünal sakatlığı nedeniyle kadro dışında kaldı.

Haber; AA
Getafe farklı kazandı, Enes tribünde kaldı
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30 Eylül 2020 00:32
İspanya 1. Futbol Ligi'nin (La Liga) 4. haftasında Getafe, sahasındaki maçta Real Betis'i 3-0 mağlup etti.

Getafe'nin ilk yarıda gelen gollerini Angel Luis Rodriguez (Dk. 13 ve Dk. 43) ve Marc Cucurella (Dk. 39) kaydetti. Real Betis'te Aissa Mandi, 83. dakikada art arda gördüğü iki sarı kartla gelen kırmızı kartla takımını 10 kişi bıraktı.

Bir maç eksiği olan Getafe, aldığı galibiyetle puanını 7'ye çıkarıp, liderliğe yükselirken, Real Betis 6 puanda kaldı.

Öte yandan Getafe'de ilk sezonunu geçiren milli futbolcu Enes Ünal, kulüpten yapılan açıklamaya göre, kas ağrısı sebebiyle son anda maç kadrosundan çıkarıldı. Enes, karşılaşmayı tribünden izledi.

La Liga'da 4. haftanın diğer maçında Valencia, deplasmanda Real Sociedad'ı 1-0 yendi.

Valencia puanını 7'ye çıkarıp, Getafe'nin ardından averajla 2'nci sırada yer aldı. Real Sociedad ise 5 puanda kaldı.



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