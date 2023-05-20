Getafe evinde 1 puanla yetinde

İspanya'da düşme potasında yer alan Getafe, sahasında ağırladığı Elche ile 1-1 berabere kaldı. Getafe'de Enes Ünal, 90 dakika sahada kaldı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Getafe evinde 1 puanla yetinde
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20 Mayıs 2023 22:23
İspanya La Liga'nın 34. haftasında Getafe, sahasında Elche ile karşı karşıya geldi. Coliseum Alfonso Perez'deki maç 1-1 sona erdi.

Getafe, 8. dakikada Munir El Haddadi'nin attığı golle öne geçti. Elche, bu gole 45. dakikada Lucas Boye ile karşılık verdi.

Getafe'de forma giyen milli futbolcumuz Enes Ünal, karşılaşmaya ilk 11'de başladı ve 90 dakika sahada kaldı.

Bu sonucun ardından Getafe 35, Elche 20 puana yükseldi.

Getafe, ligin gelecek haftasında Real Betis deplasmanına gidecek. Elche, sahasında Sevilla ile karşı karşıya gelecek.

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