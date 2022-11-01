Getafe Enes Ünal'la hasretine son verdi

La Liga'nın 12. hafta mücadelesinde Getafe ile Elche karşı karşıya geldi.



Manuel Martínez Valero Stadı'ndaki maçı Getafe 1-0 kazanarak 5 maçlık aradan sonra galibiyet hasretine son verdi.



İlk yarısı golsüz biten maçın 55. dakikasında Enes Ünal, sol kanattan gelen ortaya gelişine şık bir plaseyle ağlara gönderdi ve takımına 3 puanı getiren isim oldu. Getafe'de Amavi 79'da ikinci sarıdan kırmızı kart görürken Elche'de Boye, 87'de penaltıdan yararlanamadı.



Milli oyuncumuz Enes Ünal, böylelikle Getafe formasıyla bu sezonki 4. golünü kaydetmiş oldu.



Bu galibiyetle Getafe 13 puana yükselirken Elche ise 4 puanda kaldı.





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