Getafe'de teknik direktör Jose Bordalas'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı

La Liga ekiplerinden Getafe, teknik direktör Jose Bordalas'ın sözleşmesinin 2 yıl uzatıldığını açıkladı.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Getafe'de teknik direktör Jose Bordalas'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı
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23 Haziran 2023 20:56
İspanya 1. Futbol Ligi (LaLiga) ekibi Getafe'de teknik direktör Jose Bordalas'ın sözleşmesi 2 yıl uzatıldı.

Getafe Kulübü, geçen sezonun son 7 maçı için nisan ayında göreve getirilen 59 yaşındaki İspanyol çalıştırıcı Bordalas ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalandığını duyurdu.

Milli futbolcu Enes Ünal'ın da forma giydiği Getafe, geçen sezon 42 puan topladığı LaLiga'da düşme hattının 2 puan üzerinde 15. sırada yer alarak ligde kalmayı başarmıştı.

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