Getafe'de Enes Ünal'ın talihsiz sakatlığı

Milli oyuncu, Enes Ünal, Real Betis karşısında talihsiz bir sakatlık yaşayarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

Haber; Hürriyet, Fotoğraf; AA
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Getafe'de Enes Ünal'ın talihsiz sakatlığı
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25 Mayıs 2023 09:36
La Liga'da 36. hafta maçında oynanan Real Betis-Getafe maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.

 

Milli oyuncumuz Enes Ünal, mücadelenin 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.

 

Golcü oyuncunun, kenara gelirken büyük üzüntü yaşadığı ekranlara yansıdı.

 

Bu sezon Getafe formasıyla 37 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.

 

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