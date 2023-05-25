Getafe'de Enes Ünal'ın talihsiz sakatlığı

La Liga'da 36. hafta maçında oynanan Real Betis-Getafe maçında talihsiz bir sakatlık yaşandı.
Milli oyuncumuz Enes Ünal, mücadelenin 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Golcü oyuncunun, kenara gelirken büyük üzüntü yaşadığı ekranlara yansıdı.
Bu sezon Getafe formasıyla 37 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.
Milli oyuncumuz Enes Ünal, mücadelenin 7. dakikasında sakatlanarak oyundan çıkmak zorunda kaldı.
Golcü oyuncunun, kenara gelirken büyük üzüntü yaşadığı ekranlara yansıdı.
Bu sezon Getafe formasıyla 37 maça çıkan 26 yaşındaki futbolcu, 15 gol attı ve 5 asist yaptı.