Getafe başkanı: "Messi Barcelona'dan ayrılırsa zarar görürüz"

Getafe Başkanı Angel Torres, Barcelona ile sözleşmesini henüz yenileyemeyen Messi'nin La Liga'dan ayrılmasının tüm kulüplere zarar vereceğini söyledi.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Getafe başkanı: 'Messi Barcelona'dan ayrılırsa zarar görürüz'
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30 Temmuz 2021 01:36
La Liga ekiplerinden Getafe'nin başkanı Angel Torres, Barcelona ile henüz sözleşme yenilemeyen Lionel Messi'nin İspanya'dan ayrılmaması gerektiğini söyledi.

Torres verdiği röportajda Messi'nin Barcelona'da kalması için La Liga yönetiminin mali denetimlerinde bazı tavizler vermesi gerektiğini belirterek, "Dünyanın en iyi oyuncusu Messi kariyerine La Liga'da son vermeli. Mali kriterler hepimiz için ama bazen küçük tavizler verebiliriz. Messi bu ligden gitmemeli. Giderse hepimiz zarar görürüz" açıklamasını yaptu.

Angel Torres Barcelona başkanı Laporta ve La Liga yönetiminin başındaki Javier Tebas'la görüştüğünü belirterek, "Onlara da bu görüşümü ilettim. Messi'nin La Liga'dan ayrılması göze alınabilecek bir durum değil. Umarım La Liga yönetimi bunu tartışır ve bir karar verilir" diye konuştu.


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