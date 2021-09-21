Getafe - Atletico Madrid maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da

Getafe ile Atletico Madrid İspanya La Liga'nın 5. haftasında karşı karşıya geliyor. Maçı canlı izlemek ve iddaa oynamak isteyenlere büyük müjde...

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Getafe - Atletico Madrid maçı canlı izle, canlı oyna Tuttur'da
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21 Eylül 2021 10:12
İspanya La Liga'nın 5. haftasında Getafe ile Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı Tuttur.com'da yaşanacak.

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Karşılaşmada Getafe'nin galibiyetine 5,00 oran verilirken beraberliğe 2,95'lik oran belirlendi. Atletico Madrid galibiyetine 1,48, maçın 2,5 ALT oranı 1,36 ve 2,5 ÜST oranı ise 2,29 olarak ortaya çıktı.

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İLK GOLÜ HANGİ TAKIM ATAR?

Mücadelede ilk golü Getafe'nin atmasına 2,85'lik oran verilirken Atletico Madrid galibiyetine 1,40'lık oran belirlendi. Maçın Gol olmaz oranı ise 5,20 ile bahisseverlere sunuldu.

KARŞILIKLI GOL VAR MI?

Getafe - Atletico Madrid maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 2,26 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,38 olarak bültende yer aldı.

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