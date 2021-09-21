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GETAFE - ATLETICO MADRID CANLI İZLE, CANLI OYNA TUTTUR'DA! TIKLAYIN

İspanya La Liga'nın 5. haftasında Getafe ile Atletico Madrid kozlarını paylaşıyor. Maçın heyecanı'da yaşanacak.Türkiye'nin en çok kazandıran bahis sitesi Tuttur'da hem maç öncesi, hem de canlı olarak iddia oynayabilirsiniz. Ayrıca Sosyal Bahis bölümünde fenomenleri takip ederek siz de daha çok kazanabilirsiniz.Karşılaşmada Getafe'nin galibiyetine 5,00 oran verilirken beraberliğe 2,95'lik oran belirlendi. Atletico Madrid galibiyetine 1,48, maçın 2,5 ALT oranı 1,36 ve 2,5 ÜST oranı ise 2,29 olarak ortaya çıktı.Mücadelede ilk golü Getafe'nin atmasına 2,85'lik oran verilirken Atletico Madrid galibiyetine 1,40'lık oran belirlendi. Maçın Gol olmaz oranı ise 5,20 ile bahisseverlere sunuldu.Getafe - Atletico Madrid maçına özel olarak açılan bahislerde Karşılıklı gol var oranı 2,26 ve Karşılıklı gol yok oranı ise 1,38 olarak bültende yer aldı.300 TL'ye kadar %10 ilk yatırım bonusuyla en kral sensin!Hemen üye ol, ilk yatırımını yap ve kuponunu oyna, kazanmaya hemen başla!