Gervinho ve Peres ne zaman Trabzon'a gelecek?

Trabzonspor'un anlaşmaya vardığı Bruno Peres ve Gervinho takımlarıyla son maçlarına çıktıktan sonra Trabzon'a gelecek.



Haber61'in haberine göre; İtalya Serie A'nın son haftasında maçlar yarın TSİ 21.45'te oynanacak. Trabzonspor'un anlaşma sağladığı Gervinho'nun takımı Parma deplasmanda Sampdoria ile karşılaşacakken Peres'in takımı Roma ise Spezia deplasmanına çıkacak.



Küme düşmesi kesinleşen Parma'da maç kadrosu açıklanırken Gervinho da kadroda yer aldı. Roma ise henüz kadroyu açıklamasa da Peres'in maçta forma giymesi bekleniyor.



