Gervinho, Fransa'da ameliyat olmak istiyor

Sakatlığı nedeniyle sezonun geri kalanında forma giymesi beklenmeyen Fildişili futbolcu, paylaşımında, "Sevginiz ve mesajlarınız için teşekkürler. Yeni bir yolculuk başlıyor. Her zamankinden daha güçlü döneceğim" ifadelerine yer verdi.

Çaykur Rize maçında sağ diz ön çapraz bağları kopan Gervinho'nun tedavi programı netleşiyor.Daha önce de aynı sakatlığı yaşayan ve o dönem Fransa'da ameliyat olan Trabzonsporlu futbolcunun, operasyon için yine aynı ülkeye gitmek istediği öğrenildi.Gervinho önümüzdeki hafta olacağı ameliyatın ardından en az 6 ay sahalardan uzak kalacak."Şampiyonluk mücadelesi veren Trabzonspor'un Gervinho'nun sezonu kapatmasından sonra şu an mutlak bir kenar oyuncusuna gereksinimi olduğunu düşünüyorum. Çünkü ligde daha 25 maçlık bir seri var ve kupada da zorlu maçlar oynanacak. Kenar oyuncusundan başka ise savunmanın sol kenarında gerekli yeterlilikte bir oyuncunun transfer edilmesi zorunluluk olarak görünüyor."