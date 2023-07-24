Gerson Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor

Transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, Gerson Rodrigues ile anlaşmaya vardı.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Abone Ol
Gerson Rodrigues, Süper Lig'e geri dönüyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
24 Temmuz 2023 12:23
Transferin sessiz takımlarından Demir Grup Sivasspor, Dinamo Kiev forması giyen Gerson Rodrigues için resmi teklif yaptı.

ANLAŞMA SAĞLANDI

Yiğidolar'da teknik direktör Servet Çetin'in kadrosunda görmeyi çok istediği oyuncuyla anlaşma zemini bulundu. Taraflar arasındaki görüşmelerin olumlu geçtiği ve prensipte anlaşmanın sağlandığı vurgulandı. Yiğidolar, Gerson'u birkaç güne kadar sağlık kontrolünden geçirdikten sonra imzayı attıracak. Gerson ile 2 yıllık kontrat yapılacağı belirtildi.

Yiğidolar'ın kadrosunu güçlendirme çalışmaları son sürat devam ediyor. Kırmızı-Beyazlılar'ın sezon başlayana kadar en az 3 transferi daha bitirmesi bekleniyor.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 

Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery