Gerrard Suudi Arabistan iddialarına yanıt verdi!

Son olarak İngiltere Premier Lig ekiplerinden Aston Villa'yı çalıştıran Steven Gerrard'ın adı Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ettifaq ile anılıyordu.



43 yaşındaki İngiliz menajer bu iddialar için, ''Medyada çok şey söylendi ve çoğu doğru değil, yaptığım potansiyel bir teklife bakmaya davet edildim ve bunu son birkaç gündür analiz ediyordum. Şu anda bu teklifi kabul etmeyeceğim'' ifadelerini kullandı.



Gerrard antrenörlük kariyerine Liverpool alt yaş gruplarında başlamış daha sonra Glasgow Rangers ve Aston Villa'yı çalıştırmıştı.

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