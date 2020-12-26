Gerrard, Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor

Glasgow Rangers teknik direktörü Steven Gerrard, bir gün Liverpool'un başına geçmek istediğini açıkladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gerrard, Liverpool'a hoca olarak dönmek istiyor
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26 Aralık 2020 18:43
Teknik direktörlük kariyerine Rangers'la iyi bir başlangıç yapan Gerrard, Liverpool'un başına geçme hayali üzerine konuştu.

40 yaşındaki Gerrard, 1998-2015 yılları arasında Kırmızılar'ın formasını giydi.

"LIVERPOOL BENİM İÇİN RÜYA"

Rangers teknik direktörü açıklamasında; "Liverpool'u bir gün yönetmeyi hayal ediyorum. Şu anda kapıdan içeri girdiğinden beri dünyanın en iyilerinden olan bir hocaya sahibiz. Liverpool harika durumda ve Klopp mümkün olduğunca uzun süre takımın başında olmalı. Liverpool'da iyi oyuncu olmam, orada teknik direktörlüğü hak ettiğim anlamına gelmiyor. Öncelikle hak etmeliyim." dedi.

İngiliz teknik direktörün takımı Rangers, UEFA Avrupa Ligi'nde yola devam ediyor ve ligde yenilgisiz liderliğini sürdürüyor.



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