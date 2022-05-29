Gerrard: 'Liverpool tekrar ayağa kalkacak'

Liverpool efsanesi Steven Gerrard, Real Madrid'e kaybedilen Şampiyonlar Ligi finalinin değerlendirmesini yaptı.



Liverpool'un maçta iyi oynadığını belirten Gerrard, "Liverpool kötü oynamadı, yanlış bir şey yapmadı. Girdikleri pozisyonlarda yeterince bitirici olamadılar. Sonuçta, Liverpool'a karşı oynayan kaleci maçın oyuncusu ödülünü aldı. Real Madrid, gerçek bir savunma sanatı sergiledi." değerlendirmesini yaptı.



Real Madrid'in savunmasının maç skorunda belirleyici olduğunu söyleyen Gerrard, "Kalp kırıklığı var Liverpool'da ama gelecek sezon yine finale kadar gidebilir, daha fazlasını yapabilirler. Hiç kuşkunuz olmasın. Liverpool gelecek sezon kupa için mücadele edecek. Öğrenmeleri gereken dersler vardı ve öğrendiler. Futbol size ya hayatınızın en iyi gecesini yaşatır ya da en berbatını. Gelecek yıl Liverpool tekrar ayağa kalkacak ve tüm kulvarlarda yeniden şampiyonluk için mücadele edecek." diyerek açıklamalarını tamamladı.





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