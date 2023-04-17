Ligde geri dönüşlerle beraber tam 20 puan çıkaran F.Bahçe, bu konuda ligin en iyisi oldu. UEFA Avrupa Ligi gruplarında da Rennes'e karşı iki maçta da benzer bir tablo çizen Jesus'un öğrencileri, deplasmanda 2-0'dan, içeride de 3-0'dan dönerek beraberliği kurtarmıştı.



Öte yandan maçların 80. dakikalarından sonra 20 gol atan sarı-lacivertliler, yine bu alanda da ligin lideri oldu. Önceki günkü 2-1'lik Ankaragücü galibiyeti başta olmak üzere 2-2 ve 3-3 biten Rennes maçları, 5-4 kazanılan Karagümrük maçı, son 3 lig maçının 3'ünün de geriden gelip kazanılması sezonun öne çıkan detayları oldu.



ÖNE GEÇMEK YARAMADI



Ligde son 4 maçın 3'ünde geri düşüp kazanan F.Bahçe, sadece Beşiktaş derbisinde öne geçmesine rağmen yenildi. Sarı-lacivertliler; Alanyaspor, Karagümrük ve Ankaragücü karşısında 1-0 geri düşse de maçları çevirdi. Beşiktaş önünde ise 1-0 öne geçen Jesus'un ekibi, 4-2'lik mağlubiyet aldı.



