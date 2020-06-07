Geri dönmeye hazırlanan Süper Lig'i ne kadar hatırlıyorsun?

Süper Lig'i çok özleyenlere, 26 haftada yaşananlar ile ilgili çok özel bir testimiz var.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
Geri dönmeye hazırlanan Süper Lig'i ne kadar hatırlıyorsun?
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2020 21:56
Süper Lig'i çok özlediğini ve takımının bir an önce sahaya çıktığını görmek istediğini çok iyi biliyoruz. Geri dönmeye hazırlanan ligimizde 26 haftada neler yaşandığını hatırlayabilecek misin? Testimiz tam senlik...


 
Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için