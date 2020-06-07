Süper Lig'i çok özlediğini ve takımının bir an önce sahaya çıktığını görmek istediğini çok iyi biliyoruz. Geri dönmeye hazırlanan ligimizde 26 haftada neler yaşandığını hatırlayabilecek misin? Testimiz tam senlik...
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Geri dönmeye hazırlanan Süper Lig'i ne kadar hatırlıyorsun?
Süper Lig'i çok özleyenlere, 26 haftada yaşananlar ile ilgili çok özel bir testimiz var.
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
07 Haziran 2020 21:56
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