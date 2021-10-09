Gergin maçı Beşiktaş kazandı!

ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş Icrypex ile Frutti Extra Bursaspor karşılaştı.

Haber; AA, Fotoğraf; bjk.com.tr
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Gergin maçı Beşiktaş kazandı!
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09 Ekim 2021 20:26
ING Basketbol Süper Ligi'nin 3. haftasında Beşiktaş Icrypex, deplasmanda Frutti Extra Bursaspor'u 76-73 mağlu etti.

İki takımın da kontrollü başladığı ilk çeyreği 24-22 önde tamamlayan Beşiktaş Icrypex, ikinci periyotta da üstünlüğünü korumayı başardı ve soyunma odasına konuk ekibin 44-39 üstünlüğüyle gidildi.

Üçüncü periyotta Frutti Extra Bursaspor, taraftarın da desteğiyle oyundaki tempoyu arttırmayı başardı. Özellikle savunmada rakibine kolay sayı şansı tanımayan yeşil-beyazlılar, bu çeyrekte geriden geldi ve final periyotuna 62-58 önde girdi.

Son periyot çekişmeye sahne oldu. Maçın son saniyelerine kadar çekişmenin sürdüğü çeyreği, Beşiktaş Icrypex daha iyi oynadı ve parkeden 76-73 galip ayrıldı.

Devre arasına girilirken gerginlik

İki takım devre arasında soyunma odasına girdiği sırada gerginlik yaşandı.

Taraftarların da dahil olduğu olaylara polis müdahale etti. Bir süre devam eden gerginlik, iki takımın parkeye tekrar çıkmasıyla sona erdi.


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