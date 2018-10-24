'Gerçek gücünüzü ortaya koyun'

UEFA Avrupa Ligi I Grubu 3. maçında yarın Genk ile sahasında karşılaşacak olan Beşiktaş'ta teknik heyet oyuncuları uyardı.Son 3 maçında galibiyete hasret kalan ve bu süreçte rakiplerinden sadece Atiker Konya'nın (2) filelerini havalandırabilen siyah-beyazlılarda, teknik heyet Belçika ekibinin kasetlerini izleyerek rakiplerini adeta ezberledi. Siyah-beyazlı kurmayla oyunculardan daha dikkatli olmalarını şu sözlerle istedi:"Genk gücümüzü göstermemiz için iyi bir rakip. UEFA Avrupa Ligi arenasında Bakü'de oynanacak finale gözünü diken bizler için grup aşamasının en güçlü rakip. Hem Avrupa'da hem de ligde aldığı sonuçlar ve sahada göstermiş oldukları sonuçlarla tam dişimize göre bir rakip olduğunu düşünüyoruz. Malmö'de yaptığımız hataların telafisi için de iyi bir fırsat. Gerçek gücümüzü gösterme zamanı geldi. Siz tecrübeli bir takımsınız, bunun gibi çok fazla maça çıktınız. Şimdi kazanarak her şeyi geride bırakma vakti. Hem ayaklarımızla hem de aklımızla oynayalım.Milli takım arasına kadar oynayacağımız 5 karşılaşmayı da fire vermeden geçerek hem ligde hem de Avrupa'daki iddiamızı herkese göstermeliyiz. Size çok inanıyoruz."