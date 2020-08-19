Gerard Pique'ye Premier Lig'den sürpriz talip!

Barcelona'da yeniden yapılanma kapsamında birçok isimle yolların ayrılması beklenirken, takımın en önemli oyuncularından Gerard Pique için de teklif geldi.



İngiltere Premier Lig'e geri dönen Fulham'ın, İspanyol oyuncu için girişimlerde bulunduğu kaydedildi.



22 yaşındaki Gerard Pique, 2008 yılında Barcelona'ya dönmeden önce Manchester United ile İngiltere macerası yaşamıştı.



