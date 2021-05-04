Barcelona'nın deneyimli stoperi Gerard Pique, Manchester United'da geçirdiği dönemi kulübün çektiği bir belgeselde anlawttı.



"Manchester United, beni bugün olduğum oyuncu haline getirdi." diyerek sözlerine başlayan Gerard Pique, "Manchester'da bazı karanlık hatıralarım var. Birçoğu karakolda sona erdi. Çok gençtim ve herhangi biriydim." dedi.



Sir Alex Ferguson ile yaşadığı bir anıyı da anlatan Pique, "Sir Alex Ferguson'dan eşyalı bir ev kiraladım. Sonra bir de tavşan satın aldım. Tüm evi mahvetti. Tüm koltuklar, eşyalar, aklınıza gelen her şey. Ev darmadağındı. Beni kızgın bir şekilde yanına çağırıp olanları sordu." diyerek sözlerini sürdürdü.



"TAKIM HALİNDE KUMARHANEYE GİTTİK"



Pique, "Yeni yıldan 2-3 gün önceydi. Sadece oyuncuların da yer aldığı bir partideydim. Parti tüm gün sürdü ve çılgın bir hal aldı. Antrenmandan çıkıp partilemiştik. Ardından otobüs kiraladık ve takım halinde kumarhaneye gittik. Ertesi gün Sir Alex bizi soyunma odasında bekliyordu. Sağlam bir fırça yiyeceğimizi hissettik. Alüminyum bir sandalyede oturuyordu. Sandalyeden kalktı ve tekmeledi. Burada ayağını yaraladı ve yalpalamaya başladı. Ayağını mahvetmişti. Onun da etkisiyle çok daha ağır bir fırça çekti. Ardından, tüm takıma bir daha yeni yıl için parti izni vermedi." sözleriyle konuşmasını noktaladı.



