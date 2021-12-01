Gerard Pique: "Real'e gideceğime ölürüm daha iyi."

Barcelona'nın yıldız savunma oyuncusu Gerard Pique, Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi ve Real Madrid'e gideceği söylentileriyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gerard Pique: 'Real'e gideceğime ölürüm daha iyi.'
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01 Aralık 2021 18:05
La Liga devi Barcelona'da forma giyen Gerard Pique, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Gerard Pique yaptığı açıklamada, "Messi, Ballon d'Or'u kazanarak tarihin en iyisi olduğunu kanıtladı." dedi.

Messi'nin PSG'ye gidişi ile iligili konuşan tecrübeli stoper, "Gittiği gün çok zordu. 16 yıl soyunma odasını paylaştık, o benim için neredeyse bir kardeş gibi. Tarihin en iyileri aramızdan ayrıldığı için bu yıl Barça'da işler pek iyi gitmedi." şeklinde konuştu.

Real Madrid'e transfer olacağı söylentileri hakkında da açıklama yapan Gerard Pique, "Real Madrid'e transfer olacağıma ölürüm daha iyi." ifadelerini kullandı.


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