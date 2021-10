Gerard Pique: 'Pedri ve Gavi, yeni Xavi ve Iniesta'

Barcelona'nın 34 yaşındaki yıldız stoperi Gerard Pique, İspanya'nın El Pais gazetesine verdiği demeçte, futbola devam edemeyeceğini hissettiğinde ilk 11 oyuncusu olarak futbolu bırakmak istediğini, yedek kulübesinde beklemeyeceğini belirtti.



Gerard Pique, El Pais'e verdiği demeçte, "Artık kendi seviyemde olmadığımı hissettiğimde veya yedek kulübesine oturduğumda kramponlarımı asacağım. Bunu kabul etmeyeceğim" dedi.



"Ben hala eski Pique'yim"



"Ben hala eski Pique'yim ve aynı şakaları yapan adamım. Fiziksel olarak iyi olduğumda bunu fark ediyorum. En hızlı olamayabilirim ama en iyilere karşı rekabet edebilirim ve kendimi aşağılık hissetmem. Madem öyle, oynayacağım" diye ekledi.



Takım arkadaşların Araujo, Eric Garcia, Lenglet ve Umtiti ile rekabet içerisindesin, hiç bu kadar çok rekabet ettiğin bir sene oldu mu? Sorusuna ise; "Hayır olmadı. Ama kötü değil. Bir genç olarak, hangi seviyede rekabet edebileceğinizi öğrenirsiniz. Ben 19 yaşında ve Zaragoza'da kiralık olarak bunu Birinci Lig'de ve büyüklere karşı yapabileceğimi keşfettim. 34 yaşında hangi seviyeye sahip olduğunuzu, oynayıp oynamayacağınızı, sıra size gelse de gelmese de zaten biliyorsunuz." diye belirtti.



34 yaşındaki oyuncu şu anda takımda Barcelona'nın en uzun süre hizmet veren oyuncularından biri ve yakın zamanda emekli olmayı düşünmüyor.



"Pedri ve Gavi, yeni Xavi ve İniesta"



Barcelona'nın genç yıldızları Pedri ve Gavi için düşüncesini belirten Pique, gelecek vadeden oyuncular oldukları ve onların potansiyelinin ileri düzeyde olduğunu belirterek genç futbolculara 'Xavi' ve 'Inıesta' yakıştırmasında bulundu. "Onlar çok iyi ve oldukça genç. (Gavi, Nico, Pedri, Balde, Ansu) kendi performanslarını ileriye taşıdıkları zaman birkaç yıl içinde tekrar uzun süre rekabet edebildiğimiz ve her şeyi kazanmak için favori olabildiğimiz bir nesil. Henüz Şampiyonlar Ligi'nde değiliz ama bunun için sabırlıyız. Bence bu nesil benimkine çok benziyor. Karşılaştırma yapmak iyi olmaz çünkü bu onlara bir baskı ve sorumluluk yükler. Ancak Pedri ve Gavi; Iniesta ve Xavi seviyesinde olabilir. Kazanabileceklerini bilirler ve kazanırlar. Her şeyden önce bundan zevk alırlar. Bu gruba Dest, Araujo, Eric de dahil. Harika!" açıklamasında bulundu.



"Messi'nin gideceğini hayal edemezdim"



Messi'nin takımdan ayrılığı ile ilgili de konuşan deneyimli futbolcu Pique, "Tarihin en iyi oyuncusunun takımımızdan gitmesi tabi ki çok zor bir şey. Bu kararın kulüp tarafından nasıl karşılanacağı önemliydi. Onun gideceğini hayal bile edemezdim. Cristiano Ronaldo da Madrid'i terk ettiğinde uzun süre gol yollarında sıkıntı yaşamışlardı. Messi bizim için her şeyini verdi. Sadece onun yapabildiklerini yapabilen yığınla oyuncu bulmanız gerekir, bunu tek kişi yapamaz." şeklinde konuştu.



Teknik direktör Koeman ile ilgili de konuşan Pique, 17 yıllık kariyerinde teknik direktörü istemediğini söyleyen tek bir kişi bile duymadığını sözlerine ekledi.





