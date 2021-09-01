Gerard Pique'den Real Madrid'e Mbappe göndermesi

Barcelonalı Gerard Pique, Kylian Mbappe'nin Real Madrid'e transferinin gerçekleşmemesinin ardından ezeli rakibine gönderme yaptı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
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Gerard Pique'den Real Madrid'e Mbappe göndermesi
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01 Eylül 2021 09:43
Real Madrid'in kadrosuna katmak için büyük çaba sarf ettiği ancak başarılı olamadığı Kylian Mbappe'yle ilgili Barcelonalı Gerard Pique'nin paylaşımı dikkat çekti.

Pique paylaşımında ünlü İspanyol Marca Gazetesi'nin Kylian Mbappe'nin Real Madrid'deki forma numarasını manşet attığı haberi paylaşarak bir de yanıt verdi. Pique'nin dalga geçerek verdiği "7" yanıtını verdiği twitter paylaşımı yüzbinlerce beğeniye ulaştı.

Bilindiği gibi sezon sonunda Kylian Mbappe'nin sözleşmesi bitiyor. Yıldız oyuncu için Real Madrid'in yaptığı 170 milyon euroluk teklifin PSG tarafından reddedildiği konuşuluyor.

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