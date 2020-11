Gerard Pique: 'Barcelona Başkanı olacağım'

Barcelona'nın tecrübeli stoperi Gerard Pique, CRIS Foundation'dan (Kanser Vakfı) kanseri yenen gençlerle bir röportaj gerçekleştirdi.



İşte 33 yaşındaki savunma oyuncusunun MARCA'da yayınlanan röportajı...



- Başkanlığa aday olacak mısın?



"Şu anda aktif olarak oynadığım için yaklaşan seçimlerde aday olamayacağım. Futbolcu olduğunuzda maalesef aday olamazsınız. Ancak gelecekte ne olacağını asla bilemezsiniz. Hepinizin bildiği gibi be büyük bir Barcelona taraftarıyım. Sevdiğim kulübe bildiğim en iyi şekilde yardım etmek istiyorum ve eğer bir gün katkı verebileceğimi düşünürsem başkan adayı olacağım. Gelecekte karar vereceğim bir şey bu. Her zaman istediğim bir rüya bu ama olacak mı bilmiyorum."



- Luis Suarez'in ayrılığına üzüldün mü?



"Evet, uzun süredir takım arkadaşı olduğumuz için birlikte çok şey paylaştık. Bir takım arkadaşınızla sadece bir maçta 90 dakika görüşseniz bile gerçekten birlikte çok vakit geçirmiş oluyorsunuz. Tıpkı okul arkadaşlarınız gibi onları her gün görüyorsunuz ve sonra geziler, oteller..."



- Kulüpteki en iyi arkadaşın kim?



"Oynadığı dönemde Puyol ile harika bir ilişkimiz vardı ve hala devam ediyor. Ancak o emekli oldu. Akademide 8 ya da 10 yaşında tanıştığımız Fabregas'la da harika bir arkadaşlığımız vardı. Arsenal'den Barcelona'ya döndüğünde şanslıydım. Tabii ki aynı milli takımda da oynuyorduk. Şu anda 6 kişilik bir grubumuz var ve gerçekten iyi anlaşıyoruz ve neredeyse tüm zamanımızı birlikte geçiriyoruz. Sergi Roberto, Busquets, Alena, Messi... Uzun süredir buradayız ve iyi bir ilişkimiz var."



- En güzel golün hangisiydi?



"Inter'e karşı inanılmak bir gol attım. Dürüst olmak gerekirse hem kaleciyi hem de savunma oyuncusunu aynı anda ekarte ettim. Ancak en önemli gole gelecek olursak Bernabeu'da attığım golü söyleyebilirim. 6-2 kazandığımız maçta iyi bir gol atmıştım ve tarihi bir skor olmuştu. Bu yüzden onu seçiyorum."



- En kötü sakatlığınız ne oldu?



"Beklenenden daha fazla soruna neden olan bir sakatlıktan bahsedeceğim. 2014'te Atletico'ya karşı bir Şampiyonlar Ligi maçında Diego Costa ile kafa topuna çıktım ancak o zıplamadı. Sırtmın üstüne kötü düştüm ve kalçamı kırdım. Aptalca görünüyor ama hareket edemediğin için böyle bir şeyin ne kadar önemli olduğunu anlıyorsun. Kanepede uyuduğum geceyi hatırlıyorum, hareket edemiyordum. Uyandım ve tuvalet ihtiyacım vardı. Tuvalete bir yılan gibi sürünerek gitmiştim, çok acı çekiyordum. Kalça çok önemli. İki veya üç ay hareketsiz kalmıştım. Şimdi bile 6 sonra dahi sol tarafıma dönerek uyumam gerekiyor çünkü sağ tarafıma yatarak uyursam çok fazla ağrı hissediyorum. O zamanlar aptalca bir şey gibi görünüyordu ama bir ders haline geldi."