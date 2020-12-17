Gerard Lopez, Lille'i sattı! İşte yeni sahibi

Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi olan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Partners'e sattığını doğruladı.

Haber; Sporx.com dış haberler, Fotoğraf; EPA
Abone Ol
Gerard Lopez, Lille'i sattı! İşte yeni sahibi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
17 Aralık 2020 15:42
Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik ve Mustafa Kapı'nın forma giydiği Lille kulübü, ödenmemiş kredi borçları nedeniyle el değiştiriyor.

RTL'de yer alan habere göre; Lille'in çoğunluk hisselerinin sahibi ve başkanı olan Gerard Lopez, kulübü Merlyn Parnters'e satacak. Merlyn Partners, hem 200 milyon euro borcu ödeyecek hem de Gerard Lopez'in elinde kalan diğer hisseleri de satın alacak. Böylece kulübün kontrolü tamamen Merlyn Partners'e geçecek.

Merlyn Partners, kulübü yatırım amaçlı alırken Rennes'in eski başkanı Olivier Letang'ı da kulüp başkanı yaparak sportif hedeflerin devam etmesini sağlamaya çalışacak.

Merlyn Partners'in devre arasında oyuncu satmayacağı ve Lille'i daha başarılı yapmak için yatırımlarına devam edeceği de belirtildi.

 



SON HABERLER
Tümü
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için