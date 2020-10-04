Gerard Lopez: 'Burak Yılmaz tam bir savaşçı!'

Lille Başkanı Gerard Lopez, bu yaz takıma kattıkları milli oyuncumuz Burak Yılmaz için konuştu.



Burak Yılmaz'ın bir lider olduğunu belirten başkan, "Burak Yılmaz bir savaşçı ve takımda harika bir birliktelik yaratıyor. Onun aklına, bilgeliğine ihtiyacımız vardı. Sakin ve tecrübesi olan bir oyuncu. Takım içinde de çok popüler bir isim. Karakterli bir futbolcu." dedi.



Beşiktaş ile sözleşmesini feshettikten sonra Lille'e imza atan 35 yaşındaki oyuncu, 6 maçta 2 gol ve 1 asiste imza attı.



