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Gerald Green, Houston ile kamp anlaşması imzaladı

Serbest oyuncu Gerald Green'in, Houston Rockets ile veteran minimum seviyesinde tek yıllık, garantisiz bir anlaşma yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
Serbest oyuncu Gerald Green'in, Houston Rockets ile veteran minimum seviyesinde tek yıllık, garantisiz bir anlaşma yapmayı kabul ettiği bildirildi.

Houston doğumlu olan Green, geçtiğimiz sezon ayağı kırıldığı için sezonu kaçırdıktan sonra, antrenman kampı sırasında kadroya seçilmeye çalışacak.

34 yaşındaki oyuncu, 10 Ekim 2019'da, 2019-20 NBA sezonu öncesinde bir hazırlık maçında ayağını kırmıştı.

Green geçtiğimiz günlerde KRIV'den Mark Berman'a, Rockets ile yeniden anlaşma imzalamayı umduğunu söylemişti:

"Bu şehir ile karşılıklı nasıl hislerimiz olduğunu herkes biliyor. Tekrar anlaşırsak, 2017'de döndüğümde hissettiğim aynı duyguları hissedeceğim."

Green, son tam NBA sezonunda (2018-19), Rockets için önemli bir rotasyon oyuncusu olarak 73 maçta 9.2 sayı ve 2.5 ribaund ortalamaları yakalamıştı.


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