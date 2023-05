Georgios Bartzokas: 'Kazanma kültürü oluşturduk'

THY Euroleague play-off turu 5. maçında evinde Fenerbahçe Beko'yu 84-72 yenerek Final-Four'a kalan Olympiakos'ta başantrenör Georgios Bartzokas, maçın ardından açıklamalarda bulundu.



Final-Four'a kaldıkları için çok mutlu olduklarını söyleyen Bartzokas, "Harika hissediyorum. Harika hissediyorum. İki Final Four üst üste oldu. Bizim için önemli bir başarıydı. Herkesi tebrik ediyorum. Biz bir kültür yarattık burada. Bir kazanma kültürü." dedi.



Kazanma kültürü oluşturduklarını söyleyen Bartzokas, "Her zaman kazanmaya oynuyoruz, ne olursa olsun. Her zaman bir yol bulmaya çalışıyoruz. Bu kültürün oluşmasından ötürü çok mutluyum. Uzun süre üst seviye mücadele ettikten sonra bu virajı geçmek önemliydi. Final Four'da olduğumuz için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

