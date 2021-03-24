Georginio Wijnaldum: "Hakem büyük hata yaptı"

A Milli Takımımızın 4-2 yendiği Hollanda'da Georginio Wijnaldum konuştu.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; EPA
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Georginio Wijnaldum: 'Hakem büyük hata yaptı'
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24 Mart 2021 23:20
Hollanda Milli Takımı'nda Georginio Wijnaldum, A Milli Takımımıza 4-2 yenildikleri karşılaşmanın sonrasında açıklamalarda bulundu.

İlk yarıda şanssız goller yediklerini söyleyen Wijnaldum, "Geçiş hücumlarında kötüydük. Donyell Malen ile iki güzel pozisyon ürettik. Kornerde ise Türk oyuncunun elle oynamasına takılıp kaldık. Sonuç olarak kontratak fırsatı verdik ve şanssız biçimde gol yedik. İkinci gol de kontrataktan geldi ve bu şekilde ilk yarıyı geride kapattık." dedi.

Maçın hakemini eleştiren Liverpoollu oyuncu, "Bence hakem Michael Oliver çok büyük bir hata yaptı. 1-0'dan önceki pozisyonda Okay Yokuşlu 15 saniye boyunca elle oynadı ve sonra gol geldi. Hakeme karşı bir şey yapamayız. Biz de yeterince konsantre değildik, yüzde 100 ile oynamadık. Hakemin kararları da hayal kırıklığıydı. Ancak, o golü çevirecek yeterli vaktimiz vardı." ifadelerini kullandı.

Gelişmeleri gerektiğini söyleyen orta saha, "Türkiye çok iyi savunma yaptı ve işimiz çok zordu. Kendimizi hücumda geliştirmemiz gerekiyor. Saha içerisinde daha acımasız olmamız lazım. Bu mağlubiyet sonrası gelecek maçlarda bir cevabımız olacak. Şimdi bu sonuçla yaşamamız gerek. Önümüzdeki günlerde 2 maçımız daha var. O maçları kazanmak için her şeyimizi sahaya koymalıyız." diye konuştu.



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