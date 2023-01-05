Georgina Rodriguez'den Ronaldo için teşekkür

Cristiano Ronaldo'nun kız arkadaşı Georgina Rodriguez, imza törenindeki görkemli karşılamanın ardından duygularını paylaştı.



Rodriguez, "Suudi Arabistan, böyle harika bir karşılama için teşekkür ederim. Al Nassr ile yeni bir maceraya başlayacağımız için çok heyecanlıyız. Bunun gerçekleşmesini sağlayan herkese teşekkür etmek istiyorum" dedi.



Arjantinli model, "Cristiano'yu mutlu görmekten ve onunla her zaman olduğu gibi aynı yönde el ele gitmekten çok mutluyum. Güzel ailemiz her zaman bir arada" ifadelerini kullandı.





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