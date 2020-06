George'dan Lou Williams için "Hall of Fame oyuncu" yakıştırması!

LA Clippers süperstarı Paul George, eski NBA oyuncuları Quentin Richardson ve Darius Miles'ın Knuckleheads podcast'inde yer aldı ve takım arkadaşı Lou Williams'ı Hall of Fame kalibresinde bir oyuncu olarak niteledi.



George, Clippers'a 'mükemmel bir zamanda' geldiğini açıkladığında, Lou Will'in Hall of Fame seçilebileceğini söyledi. 30 yaşındaki oyuncu, Williams da dahil olmak üzere birçok Hall of Fame oyuncusu ile oynamaktan mutluluk duyduğunu özellikle vurguladı:



"Şimdiye dek harikaydı, her şeyin doğru zamanda hizalanmış olduğunu hissediyorum. Kariyerimdeki 10. yılda bir Hall of Fame koç ile ve bir Hall of Fame oyuncusuyla oynuyorum - hatta birkaçıyla, Lou Williams'ın da kariyerine baktığınızda, bir Hall of Fame oyuncusu olduğunu söyleyebilirsiniz. Şu anda her şeyin düzgünce dizilmiş olduğunu hissediyorum, evdeyim, annem ve ailem için işler daha kolay. Her şeyin 10. yılım için olması gerektiği yere oturduğunu hissediyorum."



Williams, 15 yıllık NBA kariyerinde altı takımda forma giymiş ve üç kez Yılın Altıncı Adamı ödülünü kazanmıştı. 2005 yılında Philadelphia 76ers'ın ikinci turda liseden seçtiği Williams, artık uzun zamandır ligin veteranı haline gelmiş durumda ve şampiyonluk peşinde olan Clippers için benchten yüksek verimli bir biçimde katkıda bulunuyor.