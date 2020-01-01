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"George'a, takım arkadaşları gözlerini devirdiler" iddiası!

LA Clippers yıldızı Paul George'un, Clippers'ın playofflarda elenmesi sonrası yaptığı açıklamalara, takım arkadaşlarının "gözlerini devirdiği ve şaşkınlıkla karşıladığı" iddia edildi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yıldızı Paul George'un, Clippers'ın playofflarda elenmesi sonrası yaptığı açıklamalara, takım arkadaşlarının "gözlerini devirdiği ve şaşkınlıkla karşıladığı" iddia edildi.

Clippers için playofflarda George'un hayal kırıklığı yaratan maratonu hakkında çok şey yazılıp çizilmişti. Neredeyse her yerden bir ton eleştiriye maruz kalan PG'ye, kendi takım arkadaşlarının bile, özellikle de Denver Nuggets'a karşı 7. maçta gösterdiği vasat altı playoff performansının ardından tepkili oldukları söylendi.

The Athletic'den Shams Charania'ya göre, George'un Clippers'tan takım arkadaşları, kendisinin Nuggets serisinin sonundaki ifadelerini pek hoş karşılamadılar:

"Salı geceki maç sonrası soyunma odasında George, takım arkadaşlarına bu sezondan sonra tüm oyuncuların takımda kalmaları ve başka bir maratona girmeye hazır olmaları için kararlı kalmaları adına vaaz vermişti. Bu durum, bazılarının gözlerini devirmeleri ve şaşkınlıkla karşılandı. Çünkü George, seride yaptıklarıyla sözlerini desteklememişti ve takımın bir karar alması gereken, birden fazla serbest oyuncusu bulunuyordu. George, 7. maçtaki mağlubiyette 16 şutun dördünde, üçlük çizgisi gerisinden ise 11 şutun ikisinde isabet bularak, toplamda 10 sayı kaydetmişti."

Charania ayrıca George'un playofflar boyunca takım arkadaşlarıyla birden fazla sözlü tartışması olduğunu bildirmişti. Belki de en çok akılda kalanı, Montrezl Harrell ile 2. maç içindeki yaptığı bir tartışmaya dair olan rapordu.


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