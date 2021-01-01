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George ve Tatum, NBA'de haftanın oyuncuları!

LA Clippers süperstarı Paul George ve Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı'nda Haftanın NBA Oyuncuları seçildiler.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Paul George ve Boston Celtics yıldızı Jayson Tatum, sırasıyla Batı ve Doğu Konferansı'nda Haftanın NBA Oyuncuları seçildiler.

Tatum, ödülü bu sezon ikinci kez kazanmış oldu.

George maç başına 33.7 sayı, 4.3 ribaund ve 5.7 asist ortalamaları ile oynarken, Clippers haftayı 3-0 ile kapattı:

6 Nisan: 36 sayı (11-18 şut isabeti, 6-9 üçlük isabeti, 8-8 serbest atış), 3 ribaund, 5 asist, 1 top çalma, 1 blok
8 Nisan: 33 sayı (12-19 şut isabeti, 7-9 üçlük isabeti), 7 ribaund, 3 asist, 2 top çalma
11 Nisan: 32 sayı (12-25 şut isabeti, 7-7 serbest atış), 3 ribaund, 9 asist, 1 top çalma

Tatum ise maç başına 31.5 sayı, 8.5 ribaund ve 3.8 asist ortalamaları ile oynadı, Celtics haftayı 3-1 ile kapattı:

6 Nisan: 20 sayı (7-17 şut isabeti), 4 ribaund, 4 asist, 1 top çalma
7 Nisan: 25 sayı (10-21 şut isabeti), 10 ribaund, 5 asist, 1 top çalma
9 Nisan: 53 sayı (16-25 şut isabeti, 6-10 üçlük isabeti, 15-16 serbest atış), 10 ribaund, 4 asist, 1 blok
11 Nisan: 28 sayı, (9-23 şut isabeti, 8-8 serbest atış), 10 ribaund, 2 asist, 1 top çalma


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