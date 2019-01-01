George: "Temastan kaçınmamam gerekir, mental bir sıkıntım var"

LA Clippers süperstarı Paul George, hala yeni omuzlarıyla zihinsel engelleri aşma sürecinde olduğunu itiraf etti.



George, sakatlıktan geri döndüğünde iyi bir hücum performansı gösterse de, son dönemdeki şut sıkıntılarının bir zihinsel rahatlama eksikliğinden kaynaklandığını söyledi:



"Bence en önemli şey sahada rahat olmak. Vücudumu rahatça kullanabilmek. Kafamda, aklımda, hücum etme konusunda omuzlarımı kullanmakta, temasa karşı agresif olmakta rahat olmak. Yakın zamanda çok sayıda maç kasedi izledim ve temastan biraz kaçındığımı gördüm, bu da beni başarılı bir şekilde skor ürettiğim konumlara sokmamış oluyor. Sadece bu sıkıntının üstesinden gelmeliyim. "



George, Mayıs ayında sağ omzundan kısmen yırtık bir tendonu onarmak için geçirdiği ameliyatın yanı sıra, Haziran ayı ortasında sol omzundaki yırtık bir labrumu onarmak için ameliyat oldu. George'un yaz dönemi tamamen rehabilitasyon ve basketboldan oluşuyordu.



Ara sıra yıldız performansı göstermesine rağmen, George şu anda NBA seviyesinde temas kurmanın getirdiği zihinsel engeli aşmadığını kabul etti:



"İşin sonu buraya varıyor. Geçtiğimiz yıl sakatlanmadan önce pozisyon bitirişlerimde temasla, savunmacıların içinden pozisyon tamamlıyordum. Bu yıl, temastan neredeyse uzaklaşıyorum, bu yüzden fiziksellikle sorunum olmadığımı kafama yerleştirmeliyim."



