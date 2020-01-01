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George: "Tekrar harika hissediyorum!"

LA Clippers süperstarı Paul George, sezonun ertelendiği dönemin, omzunun tamamen iyileşmesine izin verdiğini ve "tekrar harika" hissettiğini söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarı Paul George, sezonun ertelendiği dönemin, omzunun tamamen iyileşmesine izin verdiğini ve "tekrar harika" hissettiğini söyledi.

PG, şu açıklamalarda bulundu:

"Gerçekten, sezona başlama konusunda bazı güvensizliklerim vardı. Sezon boyunca bu konuda kendime güvenemiyordum, çünkü yüzde 100 sağlıklı değildim. Omzum yüzde 100 sağlıklı gibi değildi. Her şey beklemem ve umut etmem, ayrıca doktorların bana söyledikleri her şeyin, tıpkı şimdi olduğu gibi kendimi harika hissettiğim, omuz sorunlarımın kalmayacağına inanmam üzerinde ilerliyordu. Şimdi tekrar harika hissediyorum, kendim gibi hissediyorum."

George ayrıca, NBA sezonunun geri dönüşünün ülke genelinde önemli sosyal sorunları vurgulamaya devam etmek için bir fırsat olduğunu da sözlerine ekledi:

"Nihayetinde genç Afroamerikalılar olarak seslerimizi kullanmak için inanılmaz bir fırsatımız olduğunu düşünüyorum. Ligin başlamasının bunu ortadan kaldırdığını düşünmüyorum. Dünyamızdaki önemli meselelerin önemini azalttığını düşünmüyorum. Elimizdeki platformlarla, daha önce yaptığımızdan daha fazlasını ele alabiliriz."


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