George, tarihi hezimet sonrası: "Tüm sorumluluk bende..."

LA Clippers yıldızı Paul George, ekibin dün gece Staples Center'da Dallas Mavericks'e karşı aldığı tarihi 51 sayılık (124-73) yenilgi sonrası, tüm sorumluluğu üstlendiğini söyledi.



Bir önceki maç ağzından sakatlanmış olan Kawhi Leonard ve diz sakatlığı olan Marcus Morris olmadan oynayan Clippers, ilk sekiz küsür dakikada yalnızca beş sayı bulmuştu ve ikinci çeyreğin bitimine 5:01 kalana kadar 20 sayıya ulaşamamıştı.



Maçta 15 sayıyla oynayan ancak altı üçlük denemesini de kaçıran Clippers yıldızı George, şu ifadeleri kullandı:



"Tüm sorumluluğu üstleniyorum. Noel sonrası oynamak zor olabiliyor. Dün Noel Günü kutlamasında bulunmuştum. Bugün biraz bana fazla hızlı geldi. Bugün çıkıp oynamaya hazırlandığım için, bunun tüm sorumluluğunu üstleniyorum. Sonraki maçta durum farklı olduğunda, hazır olacağız.



O kadar önemli değil. Bugün yenilen taraf bizdik, ama bu yalnızca bir gün. Bugün hazır değildik. Benim suçum. Bir sonraki maça hazır olacağız."



