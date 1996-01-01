George: "Sürücü koltuğunda olan biziz, panik modunda değiliz"

LA Clippers süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George, dün gece Denver Nuggets'a karşı oynanan Batı Konferansı yarı final serisi 6. maçında aldıkları 111-98'lik mağlubiyetten sonra konuştular.



Clippers arka arkaya iki maçta skor olarak liderliği ele geçirmelerine rağmen, maç sonlarına doğru bu liderliği kaybederek, mağlubiyet yaşamışlardı.



Maçı 33 sayı, 6 ribaund ve 3 asistle bitiren George, son iki mağlubiyetinde takımın çökmesine rağmen, takımın serinin 7. maçı öncesi "hala sürücü koltuğunda oturduğunu" söyledi:



"Ruh halimiz pozitif. Grup olarak bir aradayız. Hala sürücü koltuğundayız. Bir panik modu falan yok. 7. maçı oynayacağız. Grubumuzun bence şansı yüksek. Kendimizi bu pozisyona koyduysak, kurtarmak da bize düşüyor."



"Neyle karşı karşıya olduğumuzu biliyoruz. Rakip olarak onlara son derece saygı duyuyoruz, ancak ben şansımızı yüksek görüyorum. Maç kasedini izleyip, ne yaptığımızı görmemiz gerek. Bence yanıtlanması gereken tek soru bu, neden onlarla eşleşemediğimiz."



"ÜÇÜNCÜ ÇEYREKTE SOĞUDUK"



Muhabirlerle yaptığı maç sonrası konferansta, Clippers ekibi üçüncü çeyrekte 4/20 şut isabetiyle oynadığı için, bir muhabir Kawhi'a "Bugün boğuldunuz mu?" şeklinde bir soru yöneltti.



Karşılaşmayı 25 sayı, 8 ribaund ve 5 asistle tamamlayan Leonard, şu cevabı verdi:



"Soğuduk sadece. Üçüncü çeyrekte soğuduk. Bu kadar. Boyalı alana girmeye ve paslaşmaya devam ettik, ama biraz sönük kaldık ve şut sokamadık. Elimizden geleni ortaya koymamız ve savunma tarafında detaylara dikkat ettiğimizden ve iletişim kurduğumuzdan emin olmamız gerekiyor. Tüm yapabileceğimiz bu, çıkıp sıkı bir oyun sergilemek ve oyun planını bildiğimizden emin olmak."



