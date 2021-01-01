George: "Suns zırvalasın dursun, ben işime bakıyorum"

LA Clippers'ın süperstarı Paul George, dün geceki galibiyet sonrası, Phoenix Suns oyuncularının istedikleri gibi "zırvalayabileceklerini" söyledi.



Clippers ve Suns bu sezon iki kez karşı karşıya gelmişti ve bu maçlarda teknik fauller, sportmenlik dışı fauller, maçtan atılmalar ve bolca 'zırvalama' ile sonuçlanan çekişmeli anlar yaşanmıştı.



Clippers'ın Suns karşısında aldığı 113-103'lük galibiyette 33 sayı bulan PG, bu sezon Suns ekibindeki oyuncuların ikinci kez nasıl "zırvaladığını" şu şekilde belirtti:



"Biz kendimize odaklanmış durumdayız. O zırvalamaların arkasında ne var bilmiyorum. Lakin ne yaptıkları umrumda değil. Kim oldukları ya da ne yaptıkları cidden umurumda değil.



Ben hedefime odaklandım. İstedikleri kadar zırvalasınlar, bu gece hiç karşılık vermedim ve istifimi bozmadım. Ne yaptıkları umurumda değil. Bizim odak noktamız, bizleriz. Daha iyi olmaya odaklanmış durumdayız. Bu gece eğlenceli bir karşılaşma oldu ve bu meydan okumayı da takdir ediyoruz."



35-18'lik bir dereceye sahip olan Clippers, bu sezon Suns'ı ikinci kez devirerek üst üste üçüncü maçını kazanmış oldu.



İki Batı Konferansı ekibi arasında dün gece, yine birçok cezayla sonuçlanan gelişme yaşanmıştı. Suns All-Star'ı Devin Booker bir teknik faul almasının yanı sıra, potaya giden Kawhi Leonard'a sportmenlik dışı bir faul yaparken, Clippers point guardı Patrick Beverley son çeyrekte hızlı hücuma çıkan Chris Paul'un beline vurarak sert bir faul yapmış ve oyundan atılmıştı. Ve LA'den Marcus Morris Sr. ise, üç dakikadan kısa bir süre içinde ikinci teknik faulünü aldıktan sonra maçın sonlarına doğru aynı şekilde ihraç edilmişti.



