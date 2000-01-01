George: "Savunmakta en zorlandığım, Melo'ydu"

LA Clippers yıldızı Paul George, Portland Trail Blazers veteranı Carmelo Anthony'nin, savunmakta en zorlandığı oyuncu olduğunu söyledi.



Carmelo, NBA'e dönüş yolculuğunda pek çok zorlukla karşılaşmıştı. Houston Rockets'ın kendisini serbest bırakmasının ardından, Portland'ın önemli bir üyesi olarak günlerini geçirdiği bu günlere dönmesi, yaklaşık bir senesini almıştı.



Melo'nun en verimli döneminde ne kadar özel bir oyuncu olduğunu unutmak kolay olsa da, George, kendisini savunmakta en zorlandığı oyuncu olarak adlandırdığı "All The Smoke" podcasti'nde şu şekilde konuştu:



"İlk karşılaşmamızda Denver'daydı, takas edilmeden önceydi. Vücudunu kullanırdı. Kaçırsa kendi ribaundını alıp dururdu. Vücut çalışmamı sağlayan oydu. Aşırı güçlüydü. Eşleştiğim net en zor oyuncuydu."



Anthony, kariyerinde şampiyonluk yüzüğünden eksik olsa da, 10 kez All-Star seçilmiş, altı kez All-NBA kadrosuna girmiş, 2013 yılında sayı kralı olmuş ve üç kez Olimpiyat altın madalyası kazanmıştı.



