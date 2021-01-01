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George: "Sakatlığımın beni limitlemesine izin vermiyorum"

LA Clippers yıldızı Paul George, yakın zamanda formda oluşunun, zihniyetinin sağladığı "atılım" sayesinde olduğunu söyledi.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers yıldızı Paul George, yakın zamanda formda oluşunun, zihniyetinin sağladığı "atılım" sayesinde olduğunu söyledi.

Clippers'ın halihazırda bulunduğu altı maçlık galibiyet serisinde PG, arka arkaya dört maçta 30 veya daha fazla sayı atması sonrası, şu şekilde konuştu:

"Ayak parmağımdaki sakatlık kendim için bir bahane uydurmamı sağladı. Ama sonra bunu belli bir perspektife koydum; eğer oynayacaksam, bunun beni sınırlamasına izin vermeyecektim. Bu zihniyet sayesinde bir atılım gerçekleştirmiş oldum."

George bu süreçte ayrıca genel olarak %47.7 ve üçlük çizgisinin gerisinden %43.8 isabetle şut atıyor.

PG'nin takım arkadaşı Marcus Morris ise, George'un formda oluşuyla ilgili şu yorumları yaptı:

"Kanıtlayacak bir şeyleri varmışcasına oynuyor. Gerçek anlamda maçı devralma ve kendisinin en iyi versiyonu olma üzerine eğilmiş durumda."


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