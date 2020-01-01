George, "özel muamele" iddialarına yanıt verdi

LA Clippers'ın yıldızı Paul George, Kawhi Leonard ile birlikte ekipten özel muamele gördüğü yönündeki söylentilere cevap verdi.



Dün gece Los Angeles Lakers'a karşı 33 sayı bulduktan sonra George, bu süperstar "avantajlarına" sahip olduğunu inkar etmediği bir açıklama yaptı.



PG, TNT'nin Inside the NBA programından NBA efsanesi Charles Barkley'nin konuyla ilgili sorusuna şu cevabı verdi:



"Bu seviyede olan adamlar çalışıyor ve bulundukları yere gelmek için kendilerini geliştiriyorlar. Neye ihtiyaçları olduğunun ve o seviyede oynamalarını sağlayan şeylerin farkındalar. Kim rahatsız olmuşsa, artık bu soyunma odasında öyle bir problemimiz yok."



Playofflardaki çöküşlerinden sonraki aylarda, Kawhi ve George'a verilen "özel muameleye" dair raporlar su yüzüne çıktmıştı ve bu, ekibin toksik kültürünün ve başarısız sezonun nedeninin bir parçası olarak gösterilmişti.



