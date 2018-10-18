George: "OKC'ye takas edilmeseydim, Lakers'ta oynardım"

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Paul George, geçmişte Indiana Pacers'tayken Oklahoma City Thunder'a takaslanmasaydı, Los Angeles Lakers'la anlaşma durumu olabileceğini söyledi.OKC ve Russell Westbrook'la oynamayı çok sevmiş olduğunu söyleyen PG, açıklamasını şöyle yaptı:PG13, OKC ile dört yıllığı 137 milyon dolara anlaşmıştı.