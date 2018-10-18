George: "OKC'ye takas edilmeseydim, Lakers'ta oynardım"

Paul George, geçmişte Indiana Pacers'tayken Oklahoma City Thunder'a takaslanmasaydı, Los Angeles Lakers'la anlaşma durumu olabileceğini söyledi.
OKC ve Russell Westbrook'la oynamayı çok sevmiş olduğunu söyleyen PG, açıklamasını şöyle yaptı: "Şu anda bulunduğum durum daha mı zekiceydi, yoksa evime mi dönmek istiyordum üzerine karar verme konusunda kararsız kalmıştım. Ama büyüttüğüm bir durum olmadı. L.A.'de oynamak istiyordum. Gitmek istediğim yer orasıydı. Takas gerçekleşmeseydi ve Indy'de bir yıl daha oynasaydım, Lakers forması giyiyor olurdum."
PG13, OKC ile dört yıllığı 137 milyon dolara anlaşmıştı.