George: "OKC iyi ki üzerime kumar oynamış"

Paul George, Oklahoma City Thunder'ın kendisi için serbest oyuncu döneminde kumar oynayarak doğru tercihi yaptığını söyledi.
ABD Milli Takım basketbol kampında muhabirlere konuşan PG13, "Harika bir kumardı. Tam efor gösterdiler ve 21'i tutturdular." açıklamasını yaptı.
2016-17 sezonunda George, Indiana Pacers oyuncusuyken takıma Los Angeles Lakers'a takaslanma arzusundan bahsetmişti. Lakin Pacers kendisini Victor Oladipo ve Domantas Sabonis'i gönderen OKC'ye takaslamıştı.
George, ifadelerini "Kesinlikle çok cazipti. Doğrusu, evime yani Los Angeles'a dönmek istiyordum. Fakat Oklahoma'ya takaslandım. Durum çok hoşuma gitti. Olduğum yeri çok sevdim. Biraz daha takılmak istedim. Serbest oyuncu dönemindeki işim de çabucak bitsin istiyordum. Kalbimde, Oklahoma'yla ilgili harika hislerim vardı ve bu hissiyat sayesinde işleri uzatmak da istemedim."
şeklinde tamamladı.
PG13, geçtiğimiz sezon 21.9 sayı, 5.7 ribaund, 3.3 asist ve %40.1 üçlük isabeti yakalamıştı.