George: "OKC iyi ki üzerime kumar oynamış"

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Paul George, Oklahoma City Thunder'ın kendisi için serbest oyuncu döneminde kumar oynayarak doğru tercihi yaptığını söyledi.ABD Milli Takım basketbol kampında muhabirlere konuşan PG13, "Harika bir kumardı. Tam efor gösterdiler ve 21'i tutturdular." açıklamasını yaptı.2016-17 sezonunda George, Indiana Pacers oyuncusuyken takıma Los Angeles Lakers'a takaslanma arzusundan bahsetmişti. Lakin Pacers kendisini Victor Oladipo ve Domantas Sabonis'i gönderen OKC'ye takaslamıştı.George, ifadelerinişeklinde tamamladı.PG13, geçtiğimiz sezon 21.9 sayı, 5.7 ribaund, 3.3 asist ve %40.1 üçlük isabeti yakalamıştı.