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George, Nuggets yenilgisi sonrası: "Her şeyi göze aldılar"

LA Clippers süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George ve koç Doc Rivers, Denver Nuggets'a karşı 5. maçta 111-105 mağlup olduktan sonra konuştular.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; NBA.com
LA Clippers süperstarları Kawhi Leonard ve Paul George ve koç Doc Rivers, Denver Nuggets'a karşı 5. maçta 111-105 mağlup olduktan sonra konuştular.

ESPN Stats & Information tarafından yapılan araştırmaya göre Clippers, bu sezon altıncı kez, 15 sayı veya daha önde olduğu maçı kaybetti.

Ancak bu kez Clippers, Denver seriyi 6. maça zorlamak için kendilerini mağlup ettiği için, ilk kez konferans finallerine çıkma şansını kaçırmış oldu.

Kawhi, maç sonrası şunları söyledi:

"Savaşmaya devam edecekler. Bunlardan ders çıkarmamız gerek. Yıl boyunca oynadığımız maçlarda bu şekilde öndeyken, rakip takımlar geri dönmüşlerdi."

Rivers'ın ifadeleri şu şekildeydi:

"Disiplinimizi kesinlikle kaybettik. Buna hiç şüphe yok. Ders bu olacaktır."

PG ise şu açıklamaları yaptı:

"Bir takımı arka arkaya üç kez yenmek zor. Eleme maçları zordur. Onlara üstünlük sağlamıştık, ama maçı bıraktık. 6. maçta gelip onları elememiz lazım. Asıl vurgu budur, 6. maçta bu seriyi bitirmek. İşimizi daha iyi yapmalıyız. Onlara biraz hayat verdik ve her şeyi göze alarak oynadılar. Başka seçenekleri yoktu. Eve gitmek istemedikleri için, onlara hakkını vermek gerek. Maç sonunda harika oynadılar."

"Ama yine de, sürücü koltuğunda olan biziz. Onları istediğimiz yerde tuttuk. Yine de, onları elemeliydik. Geri geldiler, maçı kazandılar ve iş 6. maça bağlanıyor."


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